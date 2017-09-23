Один человек погиб в лобовом ДТП в Приморье
Под Анучино произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, Forester столкнулся с Libero.
По предварительной информации, погибла женщина - пассажир и еще один человек в тяжёлом состоянии доставлен в городскую больницу.
По словам очевидцев, в одном из автомобилей находился ребенок, он остался жив.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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