Один человек погиб в лобовом ДТП в Приморье

Под Анучино произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, Forester столкнулся с Libero.

По предварительной информации, погибла женщина - пассажир и еще один человек в тяжёлом состоянии доставлен в городскую больницу.

По словам очевидцев, в одном из автомобилей находился ребенок, он остался жив.

Публикация от Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime) Сен 22 2017 в 10:13 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]