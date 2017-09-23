В Лучегорске школьницы жестоко поиздевались над своей сверстницей
В Лучегорске на крыше школы N4, школьницы издеваются над своей знакомой и снимают происходящее на видео. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на vl_crime.
По предварительной информации, родители потерпевшей написали заявление в полицию.
Стражи порядка проводят проверку по данному факту.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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