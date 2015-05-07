Белуха погибла на базе исследования морских млекопитающих в бухте Парис

В субботу, 23 сентября, на базе исследования морских млекопитающих, расположенной в бухте Парис на острове Русский во Владивостоке, погибла белуха. Животное запуталось в сети, не смогло всплыть и задохнулось.

⠀

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась. Дежурный техник пытался ее освободить,но не смог справиться с 600-килограммовым животным.

⠀

Сейчас проводятся мероприятия по дополнительному укреплению открытого вольерного комплекса в акватории бухты.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]