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Пьяная женщина-водитель сбила своего знакомого во Владивостоке

Пьяная женщина-водитель сбила своего знакомого во Владивостоке

Фото: Российская газета

В ночь на 23 сентября в полицию Владивостока поступило сообщение о ДТП. По вызову незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоиспекции и бригада медиков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК,  на улице Нейбута жительница города Артема 1978 г.р., управляя  автомашиной Ниссан АД, сбила своего знакомого 1993 г.р.  Потерпевшего доставили в реанимацию с  тяжелой сочетанной травмой.

Как показали результаты медосвидетельствования, автомобилистка была пьяна. Она привлечена к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.254 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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