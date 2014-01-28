Пьяная женщина-водитель сбила своего знакомого во Владивостоке
В ночь на 23 сентября в полицию Владивостока поступило сообщение о ДТП. По вызову незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоиспекции и бригада медиков.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, на улице Нейбута жительница города Артема 1978 г.р., управляя автомашиной Ниссан АД, сбила своего знакомого 1993 г.р. Потерпевшего доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой.
Как показали результаты медосвидетельствования, автомобилистка была пьяна. Она привлечена к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.254 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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