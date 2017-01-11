Жители 400 домов Владивостока останутся без света

В понедельник, 25 сентября, МУПВ «ВПЭС» проведет во Владивостоке плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. В связи с этим электричество будет временно отсутствовать у жителей 403 домов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на на VL.ru, отключения света ожидаются с 9.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:

Ленинский район (7)

Ватутина ул. 24

Луговая ул. 33, 35, 37, 39, 41, 43

Первомайский район (10)

Запорожская ул. 90

Липовая ул. 2

Лиственничная ул. 3, 7

Надибаидзе ул. 14, 32, 4, 6, 8

Очаковская ул. 5

Советский район (385)

100-летия Владивостока пр-кт 134, 136

Вавилова ул. 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47,48, 5, 7, 8, 9

Енисейская ул. 10, 8, 9, 9А

Левобережная ул. 1Д, 3

Ломаная ул. 11, 13, 15, 9, 38, 38Б

Маковского ул. 1, 10, 100, 103, 103А, 104, 106, 108, 112, 113А, 114, 116, 117, 119, 12, 121, 122, 123, 124, 129, 129А, 130, 132, 134, 136,137А, 141, 142, 145, 147А, 14А, 14Б, 14В, 14Г, 157, 16, 162, 165, 169, 169А, 171, 171А, 172, 175, 177, 179, 18, 181, 184, 185, 187, 187А,187Б, 189, 190, 191, 192, 192А, 193, 193А, 194, 196, 197, 199, 2, 20, 201, 201А, 202, 203, 205, 207, 208, 210, 212, 214, 214А, 216, 218, 22,220, 222, 224, 224А, 224 кор.2, 230, 232, 236, 238, 242, 244, 246, 290, 3, 30, 30А, 30В, 35, 35А, 37, 4, 40А, 41, 41/1, 41/2, 43А, 48, 48А, 5, 53А,54, 55В, 56, 56А, 65, 66, 6А, 6Б, 6В, 73, 74, 76, 78, 79А, 8, 80, 80А, 80Б, 81, 85, 87, 89, 89А, 94, 95, 98, 99, 118, 75, 17, 31, 92, 96, 9, 11, 17А,34/1, 36, 43Д, 44, 87А, 88А, 89/1, 92Б, 118Б, 122А, 133, 138, 228, 240, 248, 250, 252, 284, 30Б, 2В, 40/36, 150, 190А, 24/1, 90, 164, 55А стр.3,55А стр.2, 292, 147А стр.2, 248А, 65А, 65 стр.2, 105, 7, 53А стр.2, 30Д, 161, 126 стр.3, 126 стр.4, 126 стр.5, 126 стр.19, 126 стр.23, 126 стр.22, 126 стр.17, 126 стр.30, 126 стр.37, 126 стр.41, 126 стр.42, 126 стр.55, 126 стр.7, 126 стр.9, 126 стр.10, 126 стр.13, 126 стр.16, 126 стр.14, 126 стр.28, 126 стр.27, 126 стр.25, 126 стр.32, 126 стр.31, 126 стр.43, 126 стр.36, 126 стр.34, 126 стр.47, 126 стр.46, 126 стр.45, 126 стр.52, 126 стр.50, 126 стр.56, 126 стр.2, 126 стр.18, 126 стр.20, 126 стр.38, 126 стр.39, 126 стр.40, 126 стр.51, 126 стр.1, 126 стр.8, 126 стр.6, 126 стр.11, 126 стр.12, 126 стр.15, 126 стр.24, 126 стр.21, 126 стр.26, 126 стр.29, 126 стр.44, 126 стр.35, 126 стр.33, 126 стр.48, 126 стр.49, 126 стр.54, 126 стр.53, 280, 283, 301, 280Д, 99 стр.1, 171А стр.1, 121 стр.1, 99 стр.2, 181 стр.1, 169А стр.1, 189 стр.1, 179 стр.1,169/6, 63А, 65 стр.6, 200А, 254, 198, 234, 316Д, 93, 370, 348, 400А, 400Б, 400Г, 30 стр.2, 12А, 94 стр.1, 480, 290/2, 360, 42А, 22 стр.2, 7Б, 18 стр.4

Ореховая ул. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Правобережная ул. 1

Таежная ул. 10, 10А, 10В, 16А, 22, 8

Тернейская ул. 4, 6, 8, 12

Уютная ул. 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 8, 9, 44

Хорольская ул. 26, 26А

Шишкина ул. 3, 3А

Бийская ул. 26, 18, 24, 26А

Фрунзенский район (1)

Крыгина ул. 76

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]