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В Артеме охранник супермаркета вступил в схватку с вором

В Артеме охранник супермаркета вступил в схватку с вором

Фото: Newsbox24

В понедельник, 18 сентября, посетители супермаркета «Светофор»  в Артеме стали свидетелями настоящей схватки между охранником магазина и вором. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, злоумышленник пытался пронести мимо кассы три бутылки вина, которые он взял в вино-водочном отделе.

Правда, охранник супермаркета заметил это и остановил воришку на выходе и сообщил задержанному, что придется подождать полицию. В ответ на это воришка бросился в драку. Охранник магазина дал вору достойный отпор. 

Вскоре подоспел наряд полиции. Он доставил буйного воришку в отделение, где разбирательства по делу продолжились.

ВИДЕО - ЗДЕСЬ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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