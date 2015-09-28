В Артеме охранник супермаркета вступил в схватку с вором

В понедельник, 18 сентября, посетители супермаркета «Светофор» в Артеме стали свидетелями настоящей схватки между охранником магазина и вором. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, злоумышленник пытался пронести мимо кассы три бутылки вина, которые он взял в вино-водочном отделе.

Правда, охранник супермаркета заметил это и остановил воришку на выходе и сообщил задержанному, что придется подождать полицию. В ответ на это воришка бросился в драку. Охранник магазина дал вору достойный отпор.

Вскоре подоспел наряд полиции. Он доставил буйного воришку в отделение, где разбирательства по делу продолжились.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]