Памятник защитникам природы открыли в Приморье

Скульптурную композицию, посвященную сотруднику Госохотнадзора, открыли в субботу, 23 сентября, в Уссурийске.

Уссурийск выбран для установки композиции не случайно. Город является неофициальной столицей уссурийской тайги и центром ареала амурских тигров.

Герой скульптуры – сотрудник Госохотнадзора, сидящий на бревне с тигренком на руках. По легенде инспектор спас маленького хищника после того, как браконьеры убили тигрицу-мать. Эта скульптурная композиция станет первой в России, посвященной людям, стоящим на страже природы за пределами заповедников и национальных парков.

Автор скульптуры – известный мастер Петр Чегодаев, композиция передана в дар городу Центром «Амурский тигр», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Отметим, благодаря различным природоохранным мероприятиям популяцию амурского тигра удалось увеличить до 550 особей. Самая большая популяция этого краснокнижного зверя — в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]