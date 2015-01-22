Законопроект о повышении штрафов за непропуск пешеходов на пешеходных переходах принят на законодательном уровне

Государственная Дума во втором чтении приняла проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Целью законопроекта является обеспечение безопасности жизни и здоровья наиболее уязвимых участников дорожного движения, поскольку уровень ДТП остается высоким. За 8 месяцев 2017 года на пешеходных переходах произошло 10069 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 532 и ранены 10058 человек, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Законопроектом предусмотрено усиление административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Предлагается внести изменение в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]