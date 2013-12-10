Двое студентов ДВФУ сорвались со скалы на острове Русском
Трагический случай произошел в ночь на воскресенье, 24 сентября, в районе мыса Балка, расположенного неподалеку от кампуса ДВФУ.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, двое студентов, гуляя ночью по скалам в темноте, сорвались вниз. При падении с высоты один из молодых людей от полученных травм скончался, а второй студент в тяжелом состоянии доставлен в реанимации, где врачи оказали ему срочную помощь.
По факту этого инцидента проводится проверка.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.08.2015 Во Владивостоке, сорвавшись со скалы, погиб молодой человек
-
10.12.2013 В общежитии ДВФУ за хранение наркотиков задержаны двое студентов
-
27.07.2015 Мужчина сорвался со скалы во время прогулки на о.Русском
-
19.06.2014 Во Владивостоке в результате массовой драки серьезные ранения получили четыре студента ДВФУ
-
19.12.2016 Студент ДВФУ попытался покончить с собой на набережной университета на Русском острове
-
15.11.2014 В Приморье в ДТП погибли три человека
Добавить комментарий