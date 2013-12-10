Двое студентов ДВФУ сорвались со скалы на острове Русском

Трагический случай произошел в ночь на воскресенье, 24 сентября, в районе мыса Балка, расположенного неподалеку от кампуса ДВФУ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, двое студентов, гуляя ночью по скалам в темноте, сорвались вниз. При падении с высоты один из молодых людей от полученных травм скончался, а второй студент в тяжелом состоянии доставлен в реанимации, где врачи оказали ему срочную помощь.

По факту этого инцидента проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]