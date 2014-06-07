Конфуз произошел с Тимати на концерте во Владивостоке

Известный певец Тимати попал в комичную ситуацию. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, На концерте во Владивостоке Тимати скакал по сцене так, что порвал шорты в самом интересном месте.

Тимати признался в кратком отчетном видеоролике к выступлению, который он выложил в своем Инстаграме: «Концерт был горячий. Вот что случилось!».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]