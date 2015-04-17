Во Владивостоке проходит проверка по факту гибели белухи
Следствие проводит проверку по факту гибели белухи на базе исследования морских млекопитающих.
Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что в вольере на базе исследования морских млекопитающих погибла белуха, принадлежавшая научно-образовательному комплексу «Приморской океанариум» ДВО РАН. Как пишет Vl.ru, животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне бушевал шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась. Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным. Белуха запуталась в сети и задохнулась.
По этой информации следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника руководителя подполковника юстиции Аврору Римскую.
Следователи опрашивают сотрудники океанариума, устанавливаются обстоятельства гибели млекопитающего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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