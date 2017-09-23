Следствие проводит проверку по факту драки школьниц в Лучегорске
В Пожарском районе проводится доследственная проверка по факту избиения школьницы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
23 сентября в приморских СМИ была размещена информация о том, что на крыше школы в пгт. Лучегорска была избита школьница.
По данной информации следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Следователи устанавливают личности несовершеннолетиях и обстоятельства произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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