Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:02
  0

Следствие проводит проверку по факту драки школьниц в Лучегорске

Следствие проводит проверку по факту драки школьниц в Лучегорске

В Пожарском районе проводится доследственная проверка по факту избиения школьницы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

23 сентября в приморских СМИ была размещена информация о том, что на крыше школы в пгт. Лучегорска была избита школьница.

По данной информации следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Следователи устанавливают личности несовершеннолетиях и обстоятельства произошедшего.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря