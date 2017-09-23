Глава СК РФ Бастрыкин контролирует проверку по сообщениям об избиении школьницы в Приморье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в центральном аппарате проконтролировать ход проверки, организованной по сообщениям СМИ об избиении ученицы на крыше школы в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором школьницы жестоко истязали сверстницу в поселке Лучегорске на крыше школы. По данному факту краевое управление СК России организовало доследственную проверку.

Публикация от Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime) Сен 22 2017 в 8:11 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]