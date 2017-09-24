Во Владивостоке мужчина упал в реку с трехметровой высоты

Во Владивостоке районе ДСК мужчина оступился на тротуаре и упал в реку с трёхметровой высоты. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, в результате происшествия мужчина получил серьёзные травмы. Прохожие вызвали скорую и спасателей. Спасательные службы достали мужчину с берега и передали в руки медиков.

Стоит отметить, никаких ограждений в данном месте нет.

Публикация от Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime) Сен 24 2017 в 6:35 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]