Во Владивостоке мужчина упал в реку с трехметровой высоты
Во Владивостоке районе ДСК мужчина оступился на тротуаре и упал в реку с трёхметровой высоты. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, в результате происшествия мужчина получил серьёзные травмы. Прохожие вызвали скорую и спасателей. Спасательные службы достали мужчину с берега и передали в руки медиков.
Стоит отметить, никаких ограждений в данном месте нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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