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В Приморье мужчина пошел в лес по ягоды и пропал

В Приморье мужчина пошел в лес по ягоды и пропал

Фото: National Explorer

Группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная пристань» ДВРПСО МЧС России сегодня, 25 сентября, в 13.30 планирует отправиться на поиски мужчины, пропавшего в лесу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 24 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске мужчины 1954 года рождения, который 23 сентября ушел в лесной массив в районе перевала Сихотэ-Алинь (90 км от населённого пункта Терней) для сбора ягод и к назначенному времени к автомобилю не вышел.

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицейскими результата не дали.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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