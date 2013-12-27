Портал по продаже наркотиков обосновался на бывшем сайте владивостокской детской школы искусств

В июне 2017 года приморские СМИ сообщили о том, что на сайте администрации Владивостока вместо сайта одной из детских школ искусств расположился портал, где предлагают купить амфетамин.

В ходе проверки, организованной по данному факту прокуратурой города Владивостока, выявлены нарушения федерального законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и о защите информации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на заместителя прокурора города Владивостока юриста 1 класса Е.С. Брызгалину.

На официальном сайте администрации Владивостока размещен перечень образовательных учреждений и ссылки на их сайты. Пройдя по одной из таких активных ссылок, которая должна была содержать адрес сайта детской школы искусств, проверяющие обнаружили там информацию о продаже наркотиков.

Выяснилось, что ранее по данному адресу действительно размещался сайт указанного муниципального образовательного учреждения. Однако в декабре 2015 году им создан новый сайт, уже с другим именем. Между тем об этом не было уведомлено профильное управление администрации города.

В свою очередь управление культуры городской администрации, в обязанности которого входит контроль за актуальной информацией о действующих интернет-представительств таких муниципальных учреждений, своевременно не внесло изменения на сайте администрации города.

По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей директором детской школы искусств, а также ненадлежащего контроля за работой образовательного учреждения со стороны управления культуры администрации г. Владивостока прокурором приняты меры реагирования.

И.о. главы администрации г. Владивостока внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица (начальник отдела по работе с учреждениями культуры администрации г. Владивостока, а также директор детской школы искусств) привлечены к дисциплинарной ответственности, с сайта удалена ссылка на информационный ресурс, содержащий сведения о продаже запрещенных препаратов.

Кроме этого, прокуратура направила в органы внутренних дел информацию для принятия соответствующих мер реагирования, в том числе по установлению владельцев сайта и его блокировке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]