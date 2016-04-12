Более 10 млн гектаров охотугодий в Приморье откроют для бесплатной выдачи россиянам

Проект постановления по уменьшению «запретных зон» для предоставления дальневосточных гектаров подготовлен в Приморье. Выдача земельных участков в границах охотничьих угодий начнется с 1 октября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В июле 2017 года Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о дальневосточном гектаре. Одно из изменений разрешает выдачу гражданам РФ с 1 октября текущего года бесплатных участков в границах охотничьих угодий.

Чтобы сохранить охотничьи ресурсы и среду обитания животных, законодатель дал право юрлицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, оформить используемые ими земельные и лесные участки в аренду, тем самым занося их в «серую зону».

Сейчас разработан проект постановления, который определяет «запретные зоны» – те территории охотничьих угодий, в границах которых земля не может быть предоставлена гражданам по закону о дальневосточном гектаре.

Наличие охотугодий на территории более 10 миллионов гектаров не будет являться основанием для отказа в предоставлении участков гражданам в рамках федерального закона. Это территория площадью более половины от общей площади края.

Получить свои дальневосточные гектары с момента снятия ограничений граждане смогут уже в начале октября, когда будут выданы первые участки по ранее приостановленным заявкам.

В первую очередь выдадут те участки, таких около 40 только в курируемых департаментом Надеждинском и Шкотовском районах, которые успели до наложения запрета поставить на кадастровый учет. Кроме того, подготовлено около тысячи проектов распоряжений об утверждении схем на публичной кадастровой карте, после 1 октября по данным актам земельные участки будут поставлены на кадастровый учет.

Тем гражданам, которые заявились на участки, оставшиеся под запретом, будет предложен альтернативный вариант. В течение 30 дней граждане должны будут выразить свое согласие или не согласие с предложенным вариантом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]