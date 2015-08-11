Общественники в Приморье намерены обратить внимание местных властей на очистные сооружения

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае обратят внимание региональных властей на необходимость скорейшего завершения строительства очистных сооружений в границах территории Владивостокского городского округа. Как сообщил "Вести: Приморье" представитель регионального штаба ОНФ Валентин Лабонин, завершение строительства очистных сооружений Владивостока вновь откладывается, из-за чего сохраняется угроза экологии краевого центра и прилежащей морской акватории.

«Активисты Общероссийского народного фронта в регионе неоднократно обращали внимание властей на необходимость достройки и ввода в эксплуатацию всех очистных сооружений на территории административного центра Приморья. Полностью ввести в эксплуатацию всю систему очистных изначально планировалось еще в 2012 г., но с тех пор сроки сдачи в эксплуатацию инфраструктуры очистных постоянно затягиваются, что негативно сказывается на экологической обстановке, прежде всего проблемы возникают из-за слива сточных и ассенизационных вод в акваторию залива Петра Великого вокруг Владивостока и острова Русский, который также входит в границы города», – отметил Лабонин.

На сегодняшний день, по оценкам экспертов, еще около 25% канализационных выпусков не обрабатывается очистными. При этом неочищенные воды сливаются в том числе в морские акватории с уникальной гидрологией и морской флорой и фауной, что может нанести непоправимый вред природе.

«Представители приморского штаба ОНФ неоднократно обращались к властям региона по данной проблеме. Ярким примером является бухта Новик на острове Русском, в которую постоянно сбрасываются неочищенные стоки из-за того, что строительство очистных не завершено, полностью в эксплуатацию они не введены и продолжается загрязнение прибрежной акватории в административном центре Приморья», – отметил Лабонин.

Как сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта, общественники готовят обращение к властям в связи с тем, что сроки строительства и введения в эксплуатацию очистных сооружений постоянно переносятся несмотря на то, что по данным региональных властей, ежегодно из бюджета на строительство очистных сооружений выделяется свыше 300 млн руб.

«Мы будем добиваться наведения порядка и ускорения решения проблемы очистных, ведь по сути речь идет о благополучии всех жителей и гостей Владивостока и нормализации экологической обстановки в городе», – подчеркнул Лабонин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]