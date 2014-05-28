С вами рубрика «Чудо света, или Дар богов?» А может, «Загадка природы»? Так или иначе, а рождение близнецов всегда притягивало внимание общества. Ведь и сегодня современники не находят ни одного внятного объяснения этому феномену. Поводов еще раз порассуждать о нем более чем достаточно. О тайне рождения близнецов, их любопытных качествах и многом другом — далее.

Говорят, что появление на свет двойни еще можно понять! Никто ведь не удивляется сразу нескольким детенышам у животных! А вот что заставляет разделиться одну яйцеклетку на две, тем самым определяя 100% внешнее сходство близнецов при рождении, — тайна, окутанная легендами.

В одних древних мифах близнецов описывают как великих воителей и целителей, в других — детьми лесных духов. Например, индейцы из Америки считали, что братья близнецы — это как две стороны одной медали. При этом один из них вобрал в себя всё хорошее, другой — всё плохое. А вот индусы к близнецам относятся со снисхождением и называют их «шуткой кармы».

Понять феномен близнецов питались и ведущие секретные лаборатории научных институтов крупных держав. Их исследовали в США, Германии, СССР и Китае. Наблюдения ученых показывают, что реакция мозга на раздражители у близнецов одинакова. Есть даже теория о том, что они как-то связаны друг с другом неизвестной формой коммуникации.

Объяснить это можно тем, что близняшки тесно контактируют между собой, так что они способны читать мысли друг друга.

Говорят, им даже на расстоянии передается самочувствие «кровной половинки».

На одну из основных причин их рождения — генетику — указывает статистика. Если в семье уже были близнецы, велики шансы, что это будет передаваться от поколения к поколению.

Сегодня практически в каждой стране существуют селения, где процент рождения близнецов аномально высок. В Китае, например, родиной близнецов считается город Мо-Цзян. Теплое лето круглый год, в южной провинции Юннань приносит здесь богатый урожай, в том числе и на двойняшек. «У вас не двоится в глазах», — спрашивают друг друга туристы, которые приезжают в Мо-Цзян на ежегодный фестиваль близнецов. На карнавале обилие одинаковых лиц действительно поражает!

Здесь близнецы из Китая, Кореи, Лаоса, Индии… В этом году международный праздник в 13-ый раз собрал тысячи братьев и сестер, похожих, как две капли воды. Внимание среди одинаковых пар из 17 стран мира Россию традиционно представляет Приморский клуб. И вне всякого сомнения владивостокская молодежь здесь самая желанная! На этот раз восемь пар двойняшек из Приморского клуба очаровывают интернациональную публику!

Для провинциального городка необычный карнавал — самое яркое событие года! Посмотреть праздничное шоу на главной сцене Мо-Цзяна и поучаствовать в карнавальном шествии съезжаются тысячи китайцев со всей округи. Ведь такого количества одинаковых пар артистов из разных стран больше не увидеть нигде.

Творческие конкурсы фестиваля объединяют близнецов разных возрастов и национальностей. А уж выступление приморцев всегда вызывает море эмоций! Ведь русские народные песни и танцы в Китае особенно горячо приветствуют!

В шутку или всерьез говорят: родить близнецов жителям Мо-Цзяна просто! Надо только испить волшебной воды из знаменитых колодцев, которые находится в центре города.

Легенда гласит: вода из древних источников способствует двойному или тройному прибавлению в семье. Более тысячи лет назад местные жители, тогда еще китайской деревни, впервые попробовали воду на вкус и у них на свет начали появляться близнецы! Слух о колодцах-близнецах облетел всю округу. За «живой» водой в Мо-Цзян до сих пор приезжают женщины не только из окрестностей, но и с других концов Поднебесной. А если Вам трудно в это поверить, спросите, к примеру, у владивостокских близнецов! Возможно, что их коллективное приобщение к древне китайской традиции в Мо-Цзяне привело к тому, что и у Приморского клуба недавно появился брат близнец! Наши земляки из Владивостока, братья Коршуновы, организовали в Краснодаре клуб близнецов юга России!

А вот еще один обычай: в дни фестиваля мазать друг друга сажей! Шуточное сражение разворачивается прямо на улицах города! Прохожие пачкают всем подряд лицо и одежду в качестве необычного приветствия! Вот так и бегают по городу с пакетиками сажи друг за другом и за туристами!

Интересно, что общественной организации близнецы Приморья, которой в этом году исполнилось 28 лет, решила замахнуться на конкурс президентских грантов, чтобы реализовать во Владивостоке грандиозный проект. А на его площадки пригласить близнецов со всего края для участия в творческих конкурсах и образовательных программах!

Активистов Приморского клуба уверены, что рождение близнецов — это подарок высших сил, приносящий счастье! В юбилейный год своей уникальной организации они мечтают пригласить во Владивосток близнецов со всего мира на Международный фестиваль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]