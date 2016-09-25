Анонс на 26 сентября
26 сентября в 15.00 во Владивостоке пройдёт акция «Здоровые сердца», в рамках которой врачи расскажут об определении доклинических признаков изменения функции сердечно-сосудистой системы, проведут экспресс-исследования уровня сахара и холестерина крови. Участниками акции станут студенту Морского государственного университета имени Г.И. Невельского.
С 26 сентября в малом зале Приморской государственной картинной галереи (Алеутская, 12) откроется кинотеатр виртуальной реальности для демонстрации фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским».
26 сентября в Иркутске - матч ВК «Приморочка» (Приморский край) – ВК «Енисей» (Красноярск). Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу 2017 года среди женских команд памяти Ольги Ивановой.
26-27 сентября в Москве — матч «Динамо» Москва - «Тайфун» Приморский край. Молодежная хоккейная лига, сезон 2017/18.
26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
26 сентября - Европейский день языков.
26 сентября — Всемирный день контрацепции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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