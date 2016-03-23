Во Владивостоке вынесен приговор ОПГ наркодилеров

Во Владивостоке вынесен приговор членам организованной группы, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В марте 2012 года житель Владивостока организовал преступную группу, члены которой занимались сбытом наркотиков каннабисной группы (гашиш, гашишное масло) и синтетического ряда. В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты различные наркотические средства, а также психотропное вещество — смесь, содержащая амфетамин.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере). Кроме того, в ходе следствия доказана причастность одного из фигурантов к приготовлению к сбыту психотропного вещества в крупном размере (часть 1 статьи 30, п. «б» части 2 статьи 228.1 УК РФ).

Суд назначил организатору группы 8,5 лет лишения свободы. Лицу, проводившему оптовые закупки наркотиков для последующего сбыта, по совокупности преступлений назначены 10 лет лишения свободы. Третьему фигуранту, осуществлявшему сбыт наркотиков, назначены 8 лет лишения свободы.

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]