Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:47
  0

Во Владивостоке вынесен приговор ОПГ наркодилеров

Во Владивостоке вынесен приговор ОПГ наркодилеров

Во Владивостоке вынесен приговор членам организованной группы, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В марте 2012 года житель Владивостока организовал преступную группу, члены которой занимались сбытом наркотиков каннабисной  группы (гашиш, гашишное масло) и синтетического ряда. В ходе проведения обысков  обнаружены и изъяты различные наркотические средства, а также психотропное вещество — смесь, содержащая амфетамин.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным  пунктом «а» части 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере). Кроме того, в ходе следствия доказана причастность одного из  фигурантов к  приготовлению к сбыту психотропного вещества в крупном размере (часть 1 статьи 30,  п. «б» части 2 статьи 228.1 УК РФ).

Суд назначил организатору группы 8,5 лет лишения свободы. Лицу, проводившему оптовые закупки наркотиков для последующего сбыта, по совокупности преступлений назначены 10 лет лишения свободы. Третьему фигуранту, осуществлявшему сбыт наркотиков, назначены 8 лет лишения свободы.

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря