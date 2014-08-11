За три дня в крае произошло четыре ДТП со смертельным исходом

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, за прошедшие три дня на территории Приморского края произошли четыре автоаварии со смертельным исходом. Так, 22 сентября в 12.10 в дежурную часть МОМВД России «Партизанский» поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 14 км автодороги «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено: 61-летний мужчина, двигавшийся за рулем автомобиля Ниссан АД, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Тойота Калдина под управлением 34-летнего мужчины. В результате удара водитель Ниссана получил тяжелые травмы, от которых скончался в районной больнице. На момент происшествия стаж вождения водителя составил 15 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

23 сентября в 12.10 в дежурную часть МОМВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о столкновении транспортных средств на 94 км автодороги «Осиновка - Рудная Пристань». Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением совершил 34-летний водитель Субару Форестер. Двигаясь со стороны п.Рудная Пристань в направлении с.Осиновка, мужчина решил выполнить маневр обгона, который спровоцировал ДТП с участием автомобиля Митсубиси Либеро под управлением 71-летнего мужчины. В результате лобового удара травмы, не совместимые с жизнью, получила 70-летняя пассажирка Митсубиси Либеро. Три человека: водитель и пассажир Форестер, водитель Либеро, - получили травмы различной степени тяжести, однако их жизни вне опасности.

На момент происшествия стаж вождения водителя Субару Форестер составил 16 лет, в 2017 году он 2 раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе и за нарушение скоростного режима.

23 сентября в 11.30 в дежурную часть МОМВД России «Арсеньевский» поступило сообщение об опрокидывании автомобиля в лесном массиве Яковлевского района на автодороге «Кировка-Николо-Михайловка-Яковлевка». По предварительным данным, двигаясь в лесном массиве по дороге, ведущей в подъем, 59-летний мужчина не справился с управлением автомобиля УАЗ, в результате чего совершил опрокидывание в кювет. Водитель скончался на месте происшествия. На момент ДТП стаж вождения погибшего составил 16 лет.

24 сентября в 17.43 в дежурную часть МОМВД России «Большекаменский» поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 65 км автодороги «Артем-Находка-п.Восточный». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено: 45-летний мужчина за рулем автомобиля Тойота Плац двигался со стороны города Владивосток в направлении Находки. При прохождении 65 км автодороги «Артем-Находка-п.Восточный» водитель не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Тойота Ленд Крузер Прадо и Тойота Алекс. В результате удара травмы, не совместимые с жизнью, получила пассажирка Тойота Плац – 47-летняя женщина. Два человека, водитель Тойота Плац и пассажир Тойота Ленд Крузер Прадо, - получили травмы различной степени тяжести. На момент ДТП стаж вождения водителя Тойота Плац составил 2 месяца.

Полиция выясняет обстоятельства и условия, спровоцировавшие четыре ДТП, и приведшие к гибели участников дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]