В Приморье пропал подросток
Денис Пукась Денис, 2000 г.р., 8 сентября 2017 года около 18.00 ушел из общежития Уссурийского аграрно-технического колледжа, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на kriminal_primoriya. Предполагается, что парень ушел собирать шишки.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 163 см., среднего телосложения, волос короткий темно-русый, уши оттопыренные, глаза голубые.
Был одет: куртка осенняя бледно-желтого цвета с капюшоном, застегивается на пуговицы, на груди внутренние карманы, трико черного-серого цвета, кроссовки черного цвета, по бокам значок фирмы «Nike» белого цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дениса, просят позвонить по телефонам:
8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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