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Житель Владивостока надругался над дочерью своей беременной сожительницы

Житель Владивостока надругался над дочерью своей беременной сожительницы

Фото: Rostov.ru

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в квартире, где фигурант проживал вместе со своей сожительницей и ее малолетней дочерью 2008 года рождения.

Выбрав момент, когда мама девочки отсутствовала, мужчина изнасиловал ребенка. Девочка рассказала обо всем своему классному руководителю, та обратилась в правоохранительные органы. Мама пострадавшей в этот момент была беременна и находилась на лечении.        

Суд, признав подсудимого виновным, назначил ему за содеянное 13 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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