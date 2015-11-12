Житель Владивостока надругался над дочерью своей беременной сожительницы
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в квартире, где фигурант проживал вместе со своей сожительницей и ее малолетней дочерью 2008 года рождения.
Выбрав момент, когда мама девочки отсутствовала, мужчина изнасиловал ребенка. Девочка рассказала обо всем своему классному руководителю, та обратилась в правоохранительные органы. Мама пострадавшей в этот момент была беременна и находилась на лечении.
Суд, признав подсудимого виновным, назначил ему за содеянное 13 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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