"Сахара" в центре Владивостока задержится до середины ноября

Тротуары вдоль улицы Светланской во Владивостоке строители превратили в пустыню, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladivostokrt. Здесь продолжается капитальный ремонт дорожного полотна. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, песком просыпаются щели и швы между тротуарной плиткой, и этот процесс может продолжаться до окончания срока контракта, то есть до 10 ноября этого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]