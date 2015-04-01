"Сахара" в центре Владивостока задержится до середины ноября
Тротуары вдоль улицы Светланской во Владивостоке строители превратили в пустыню, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladivostokrt. Здесь продолжается капитальный ремонт дорожного полотна. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, песком просыпаются щели и швы между тротуарной плиткой, и этот процесс может продолжаться до окончания срока контракта, то есть до 10 ноября этого года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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