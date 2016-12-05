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В Приморье похолодает и пройдет мокрый снег

В Приморье похолодает и пройдет мокрый снег

Фото: novozybkov.su

На этой неделе характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым. После малооблачного и теплого понедельника уже в конце дня во вторник, 26 сентября, Приморье накроют атмосферные фронты циклона, смещающегося над северными районами Хабаровского края и Якутией. В крае пройдут дожди разной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Вслед за холодным фронтом на край устремится холодная воздушная масса, к среде температурный фон понизится на 5–8 градусов. На севере Приморья будут наблюдаться осадки. Так как в нижней тропосфере температура воздуха понизится с нынешних +9…+12 °С до 0…−3 °С, и в приземном слое воздуха всё чаще будут наблюдаться отрицательные температуры. В Приморье ожидается дождь со снегом, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможен гололед, а значит, автолюбителям следует быть осторожными, желательно поменять летнюю резину на зимнюю.

Во второй половине недели в Приморье в дневные часы воздух будет прогреваться от +7 °С на севере до +18 °С на юге.

Во Владивостоке во вторник вечером и в начале ночи на среду возможен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Ночные температуры к середине недели понизятся до +9…+12 °С, во второй половине сохранятся на уровне +7…+10 °С. Днем преобладающая температура +14…+17 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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