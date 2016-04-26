В Приморье продолжается строительство скоростной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный
В Приморском крае продолжается строительство современной автомобильной дороги, которая станет альтернативой одному из самых популярных у приморцев и гостей края маршрутов – из Владивостока до Находки и порта Восточный.
На первом этапе уже сдан участок трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный в обход Артема. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу адмнистрации Приморского края, разрешенная скорость движения на гладкой, цементобетонной дороге – 110 километров в час. Запуск данного объекта успели оценить как автолюбители, следующие в сторону Большого Камня или Находки, так и жители Артема, который существенно «разгрузила» от транспортного потока вторая дорога.
В настоящее время на втором 20-километровом участке трассы, от Артема до Царевка, ведутся земляные работы. На объекте работают более 100 единиц техники.
Выполняется строительство искусственных сооружений. Всего на втором этапе строительства предусмотрены три транспортных развязки – в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.
Наблюдать за ходом активного строительства сейчас можно в районе Царевки, где выполняется транспортная развязка – пересечение будущей дороги с действующей. Для этих целей на данном участке был сделан временный объезд в асфальтобетоне.
До конца этого года техническая готовность объекта составит уже 25%.
Трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Два МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» являются частью Шелкового пути и концепции «Один пояс – один путь». Как ранее отмечал Губернатор края Владимир Миклушевский, реализация этого проекта важна для обеих сторон.
Северо-восточные провинции Китая не имеют выхода к морю, и мы им даем эту возможность с помощью наших МТК и незамерзающих портов. В то же время транзит китайских грузов, экспортный и импортный транзит однозначно будет способствовать развитию экономики Приморского края.
По мнению главы администрации края, реализация второго этапа строительства важна, поскольку в Большом Камне, до куда тянется дорога, сегодня ведется реализация проекта национального уровня – крупнейшей в России судоверфи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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