Ярмарка вакансий пройдет в Приморье

Специализированная ярмарка вакансий пройдет в Приморском центре занятости населения в среду, 27 сентября. На этот раз здесь предложат вакансии безработным приморцам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим вновь выйти на работу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, 13 работодателей уже заявили об участии. Среди них «Почта России», учреждения здравоохранения и образования, предприятия общепита, бытового обслуживания и другие.

Повара, грузчики, кассиры, кондитеры, проводники, финансовые консультанты, преподаватели и мастера производственного обучения, операторы связи, портные и закройщики, архивариусы и уборщики помещений и другие – в списке вакансий есть предложения по специальностям, рассчитанным на разный уровень профобразования и опыт работы. В медицинской сфере есть вакансии для терапевта, невролога, кардиолога, врача функциональной диагностики, медицинской сестры, лаборанта, санитарки.

Специализированная ярмарка вакансий пройдет в среду, 27 сентября, с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13а.

По всем вопросам участия обращаться по телефону 8 (423) 226-70-74.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]