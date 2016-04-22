В рамках празднования Дня тигра во Владивостоке в муниципальной библиотеке «БУК» на Светланской состоялась презентация сборника детских рассказов «Полоска к полоске». Авторами сказок стали юные писатели, которые, прежде чем сочинить свою историю, прошли целый курс под названием «Детское издательство».

Презентация книжки в полосатой обложке прошла по всем законам жанра. Авторы представили свои истории первоклассникам и зачитали даже некоторые фрагменты.

Один из девяти юных писателей — Елена Белоусова. Свой рассказ «Мамина ваза» она написала в 12-летнем возрасте. В нем она поведала историю мальчика, который случайно разбил дорогую вещь и сильно переживал, что его наругают.

Елена Белоусова, автор рассказа «Мамина ваза»: «Он думал, что родители его будут за это ненавидеть, но пришли родители и сказали ему, что ваза — это не так уж и важно, что они любят его».

С момента написания сказок и составления сборника до его издания прошло 3,5 года. Ребят, пожелавших заниматься в кружке «Детское издательство», учили писать, рассказали им об основах редактуры и корректорском деле, водили на экскурсию в издательство.

Мария Порваткина, заведующая библиотекой «БУК»: «В результате работы за 3 месяца все-таки произошел какой-то отсев. Кто-то менее усидчивый, кто-то менее — ну не сказать, что менее талантливый, но бывает такое, что родители внушают детям, что у них нет таланта и они принимают это слишком всерьез».

Главные гости книжного праздника — первоклассники одной из школ Владивостока и дошколята. Для них впечатляющим элементом встречи стало общение со специально приглашенными Филей и Мурчиком — ведущими детской телепрограммы «С добрым утром, малыши»! Съемочная группа работала в Сихотэ-Алиньском заповеднике.

Елена Ломтева, актриса: «День тигра. Начнем с этого, и будет целый цикл, 17 передач про Сихотэ-Алиньский заповедник. Про Амурского тигра, про людей, которые там работают, про растения, про все, про все. Про Дальний Восток».

Организаторы презентации пообещали: обязательно выйдет и второй том сказок. А экземпляры первого сборника его авторы совершенно как взрослые писатели отметили автографом и выдали каждому пришедшему в «БУК» ребенку. Остальным можно искать книжку в филиалах Владивостокской библиотечной системы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]