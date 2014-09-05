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В больнице Пограничного района идет капитальный ремонт

В больнице Пограничного района идет капитальный ремонт

Фото: primorsky.ru

Отделение реанимации и операционную капитально ремонтируют в центральной больнице Пограничного района. На проведение ремонтных работ и закупку нового оборудования для лечебного учреждения из бюджета края направлено 12,5 миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, закончить все работы строители планируют к концу ноября. Общая площадь ремонтных работ почти 250 квадратных метров – это и операционная и отделение реанимации на шесть коек.

В отделении реанимации уже подходят к завершению все черновые работы, ведутся сантехнические и электромонтажные. В ближайшее время ремонтная бригада приступит к установке новой вентиляционной системы. В отделении будет современная автоматическая вентиляционная система с антибактериальными фильтрами, полностью заменят старые окна и двери на новые. Также заменят освещение, установят новую сантехнику, антибактериальные панели, которые обладают высокой устойчивостью к различным химическим веществам, поэтому без ущерба переносят дезинфекцию и химическую обработку. Кроме того, в отремонтированных помещениях установят новую мебель, операционный стол и лапароскопическую стойку для проведения эндовидеохирургических операций.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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