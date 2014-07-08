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Город Артём первым на Дальнем Востоке получил грамоту от министра Японии. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Первым в Приморском крае и на Дальнем Востоке город Артём получил благодарственную грамоту от министра иностранных дел Японии. На минувшей неделе в резиденции консула в торжественной обстановке грамоту вручили главе Артёмовского городского округа. Чем отличился Артём и за что удостоился японской благодарности?

- Свидетельствую вам глубокое уважение и награждаю данной грамотой г. Артём за заслуги в укреплении взаимопонимания и дружественных отношений между Японией и России.

Министр иностранных дел Японии лично подписал благодарственную грамоту для Артёма. Приморский город уже много лет привлекает внимание Страны Восходящего Солнца.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ежегодно возлагает цветы к мемориалу своих сограждан, умерших во время плена на территории СССР во Вторую мировую войну.

Монумент открыли в Артёме в 2012-ом году. Место выбрали неслучайно — в послевоенные годы в Приморье находилось более 75 тысяч японских военнопленных. Сегодня администрация и жители Артёма следят за памятником и регулярно приводят его в порядок.

Александр Авдеев, глава Артёмовского ГО: «Подчеркну, что уборка происходит не за счет артёмовской администрации, а за счет средств активных граждан».

Подобные мемориалы есть в Находке, Хабаровске и Южно-Сахалинске, однако Артём стал первым на Дальнем Востоке, кто получил такую грамоту от японского правительства.

Касаи Тацухико, генеральный консул Японии в г. Владивостоке: «История возникновения мемориала печальная, но мы с г. Артёмом уверены, что главное — сохранить мир».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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