Как использовать ресурсы Тихого океана, не нанося вреда экосистеме? Сегодня на острове Русский открылась Международная научная конференция по морским наукам. Она проходит уже в 26 раз и представляет собой большую дискуссионную площадку, где российские и иностранные ученые обсуждают актуальные проблемы.

Китай, Япония, Корея, Индия, США и Россия. На острове Русский сегодня собрались ученые со всего света. Профессора, экологи и другие специалисты обсуждают океанические ресурсы и факторы, которые сказываются на них. Глобальные изменения климатических условий, промышленное рыболовство. Последнее — важная тема как для Приморского края, так и для стран АТР.

Денис Бочкарёв, вице-губернатор Приморского края: «Темы перспектив развития рыболовства в Мировом океане, развития рыболовства в Тихом океане. Вы сегодня видели, что здесь практически все выступления звучали на английском языке, это международная конференция. Такие мероприятия для нас очень важны».

Промысловые виды рыб, марикультура. Сохранение тех или других биологических ресурсов на просторах океана, по мнению ученых, — общая цель для всех стран. Немалые средства на развитие этого направления выделяются и из бюджета Приморского края.

Суам Ким, профессор Пёкенского национального университета (Южная Корея): «В бассейне Японского моря есть общие для наших стран ресурсы: лосось, минтай, камбалы и другие виды. Чтобы рационально использовать эти ресурсы, необходимо сотрудничество между Южной и Северной Кореей, Японией и Россией. Эта конференция поможет решить многие острые вопросы совместно».

Энрике Кёрчитсер, профессор Государственного университета Нью-Джерси (США): «Связь между климатом и экосистемами непростая. Рыбы живут в определенных условиях, которые имеют свои границы. Сейчас из-за изменений климата эти границы варьируются, что сказывается на популяции многих видов. Одни заменяются другими, и наша задача — постоянный мониторинг за жизнью обитателей глубин. Важно не допустить дисбаланса».

Организаторами конференции выступила администрация Приморского края и ТИНРО-центр. Площадка продлит свою работу до 1 октября и позволит не только поделиться ученым опытом, но и сотрудничать в дальнейшем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]