Во Владивостоке мотоциклист уходил от погони ДПС по встречной полосе

В воскресенье, 24 сентября, в половине седьмого вечера в районе «Дальпресса» дорожный хулиган на мотоцикле пытался уйти от погони ДПС. Видео погони попало на youtube. На нем видно, как наряд ДПС пытался перехватить байкера, когда он выезжал со стороны улицы Хабаровской. Но, мотоциклисту удалось прорваться через заслон, после чего он оказался на основной дороге, где его ждал автомобильный затор. Поэтому байкер выехал на встречку, но наряд ДПС сделал то же самое, и инспекторам удалось сесть на хвост нарушителю. Но путь патрульным преградила бетономешалка, за счет чего мотоциклисту удалось оторваться и уйти в сторону Авроровской.

Наряд полиции проследовал за ним, но уже с заметным опозданием. Чем закончилась погоня, история умалчивает, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

ВИДЕО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]