В Золотой долине под Партизанском идет сейчас основная овощная страда. Пока погода позволяет, в поле и техника, и люди. Иногда сутки напролет. Тайфун в прошлом году не пощадил поля района. Зато теперь крестьяне собирают двойной урожай и надеются на хороший сбыт.

История этого комбайна счастливая и грустная одновременно. Оказывается, «Грин», немец по происхождению, был приобретен для начала в Чугуевку. Но там то ли с технологией не справились, то ли просто не потянули монстра. В общем, ушел «Грин» за долги хозяйства. И уже краевое Госпродагентство выставило машину на продажу, и совершенно по другой цене. Гораздо ниже закупочной. Фроловские фермеры моментально среагировали. И за четыре года только пользу от немецкой техники видят. Давно окупился монстр. Главное, правильно его настроить.

Интересно у них получается, Александр Морозов как суперагроном ведает всей овощной темой, фроловцы ведь сделали ставку на овощи. Супруга его, Татьяна, бумагами занимается. Но во главе крестьянско-фермерского хозяйства, и в титульном имени — только она. С другой стороны, о чем не спроси Татьяну Анатольевну — знает. И про лук, и про картошку. Тем более, про планы на будущее.

Татьяна Морозова, глава КФХ «Морозова»: «Хотим купить еще один картофелеуборочный, двурядный».

Сорта выбирают, в последнее время, желтенькие. С тонкой кожицей. Работают под заказ. Хотя понимают, что белая картошка и храниться будет дольше, и готовить её — одно удовольствие. Но желтая так желтая. Гала — нынче. И адретта. Собирают её круглосуточно. С комбайном такое возможно. Бригады сменяют друг друга через положенные по трудовому кодексу часы. Автобус возит людей из Фроловки в Партизанск и обратно. Своих рабочих рук в небольшом приморском селе не хватает.

Сами ищут рынки сбыта. И вот веяние времени. Урожай с луковых полей Морозовых, до малой головки уже распределен. Кстати, и лук здесь комбайном убирают, на этот раз польская техника. Да что там — и огурцы не вручную. Зовут Татьяна и Александр приезжать на следующий год, в августе — как раз и увидим полную огуречную механизацию.

Ольга Катренко: «Разноцветный лук, голландские сорта — «Ред династи» и «Золотой Варгас». Урожай прямиком отправится на Чукотку. Спасибо Америке, Западу за санкции. Раньше Чукотку снабжали они, теперь приморские, вот, фроловские фермеры».

Вот еще открытие. Лук на благодатных казалось бы землях Золотой долины вызревает-то не везде. На повороте от села Казанка, как раз в сторону Лазо расшифровали нам секрет.

Ольга Катренко: «Фроловка — не просто обозначение населенного пункта, своего рода пограничный столб. Здесь, до моста через речку Таежную, туманы и лука нет, а за мостом лук есть».

Веселый урожай нынче. Фроловцы улыбаются, правда, с грозным прищуром. Молодой агроном Саша Краснов периодически совершает ошибки, чаще поправимые, конечно. А хочется-то идеала! Вот и теперь перепутали сорта, говорит, и лук получился красно-золотой.

Александр Краснов, агроном КФХ «Морозова», с. Фроловка: «Только на урожай это не повлияло, он хороший».

Но придется разделять при переборке, как той Золушке — горох от чечевицы. Ценник на красный и золотой лук — разный. Красный, салатный, сладковатый сорт — дороже. Что интересно, Чукотка готова забирать приморский лук и без переборки, по самой лучшей цене. И хорошо. На Севере зарплата выше. И крестьяне Партизанского района стараются вовсю. В Сергеевке, что по соседству с Фроловкой, тоже поставки в Анадырь готовят.

Александра Гришко назвали мы луковым капитаном. Виной тому отчасти излюбленный головной убор некогда главного агронома совхоза «Победа». И особый синий взгляд. Смотрит, будто сквозь сопки видит, как там дела, на овощных просторах. Сергеевцы фроловцам не уступают в ассортименте. А вот почвой такой же мягкой и податливой не могут похвастаться… Вот картофельное поле, под камнями. А это уже лук — сплошь булыжники.

Александр Гришко, глава крестьянского хозяйства «Гришко»: «Камни — фишка наша и боль… с одной стороны — подогреют землю, когда прохлада, с другой — как убирать-то, камни...»

Специалист по каменно-луковым полям Александр Горбатов — механизатор с большим стажем и огромным терпением. Выигрывал еще при губернаторе Наздратенко профессиональные конкурсы трактористов.

Лук двух золотых сортов здесь: «Бургас» — крупноголовый, и «Тамара» — чуть вытянутый корнеплод. Технология сборки простая — больше на ручной труд рассчитанная. Косят подсохшие стебли, правда, с помощью трактора, а вот собирать, как и картошку, будут внаклон. Овощными бригадами. В отличие от Фроловки сергеевцам хватает собственных рабочих рук. Село побольше.

Поле, как и луковое во Фроловке — под заказ. Сергеевцам от Минобороны пришла просьба о борщевых культурах. И свекла, ясно, важнейшая! На уборке — женщины-труженицы. У многих внуки уже. А Нелли Кипоть правнучка дождалась, 4 месяца малышу. И у каждой ведь еще свой огород. Но рады, что есть работа. Пусть тяжелая. Потягай-ка ведрами корнеплоды с каменных полей. А настроение у девчат все равно хорошее, еще и рецепты подсказывают овощные.

Красота у сергеевских крестьян на новом складе. Обновлялись, в основном, на свои, хотя и краевую субсидию, и немного федеральных денег получили. Но ведь приходят средства господдержки постфактум. Посеешь, через год на семена получишь. Пожнешь, через год на потери будет. Не слишком весело, однако лучше, чем ничего, говорят. И надеются на новые рынки сбыта.

А фроловцы тем временем всех местных пчел на свои, уже горчичные поля привлекают. Желтые цветы на фоне Серебряного хребта, хоть за кисть берись. А на деле это ведь четко продуманная аграрная стратегия. Хорошее дело — дать земле отдохнуть и с умом, и так, чтобы всему живому: людям, насекомым трудолюбивым — было радостно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]