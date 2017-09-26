В Уссурийске ребенок попал под колеса автомобиля

В Уссурийске возле супермаркета "Реми" ребенок попал под колеса автомобиля. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на mark2_che, в настоящее время на место происшествия приехала скорая помощь.

По предварительной информации, ребенок жив.

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) Сен 25 2017 в 9:37 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]