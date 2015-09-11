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На дорогах Приморья с начала года погибли два велосипедиста, 59 - получили различные травмы

На дорогах Приморья с начала года погибли два велосипедиста, 59 - получили различные травмы

Фото: УМВД по Приморскому краю

С начала года в Приморском крае зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, 2 человека погибли, 59 – получили травмы различной степени тяжести. В 38% случаев аварии произошли в темное время суток, при этом велосипеды не были оборудованы катафотами, световыми приборами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, 19 марта в темное время суток в Первореченском районе г.Владивостока в результате наезда легкового автомобиля погиб 27-летний велосипедист, а в минувший понедельник при схожих обстоятельствах в Михайловском районе края пострадал 33-летний мужчина. Велосипедист получил серьезные травмы головы и перелом таза.

Напомним, в соответствии с п.6 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации…» ПДД РФ для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипед должен быть оборудован спереди световозвращателем, фонарем или фарой белого цвета, сзади — световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета. За нарушение данного требования предусмотрены меры административного воздействия в размере 800 рублей (ст. 12.29 ч.2 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом»).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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