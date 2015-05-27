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Девушка из Владивостока выиграла золото на чемпионате Arnold Classic Europe 2017

Девушка из Владивостока выиграла золото на чемпионате Arnold Classic Europe 2017

Фото: instagram.com/ksumymay_bogdanova/

Бронзовый призер Олимпии-2016, действующий чемпион Москвы, мастер спорта по бодифитнесу из Владивостока Ксения Богданова выиграла золото на чемпионате Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe 2017. Спортсменка стала лучшей в категории бодифитнес 168+ см.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vladivostokrt, Arnold Classic Europe 2017 – это одно из самых крупных соревнований бодибилдеров в мире. «Арнольд Классик» пользуется значительным авторитетом среди атлетов и сравнивается с чемпионатом «Мистер Олимпия». В этом году в Барселону, где проходили соревнования с 21 по 24 сентября, приехали представители более 70 стран, в том числе из России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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