В Приморье возбуждено уголовное дело по факту похищения двух девушек

25 сентября двое мужчин в поселке Смоляниново под угрозой применения насилия похитили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,в,д,ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ходе розыска двух пропавших жительниц Приморья, полицейские по подозрению в их похищении задержали двоих жителей Владивостока. Подозреваемые признались, что хотели заставить заниматься девушек проституцией, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В Смоляниново мужчины затолкали в свой автомобиль двух девушек 17-ти и 20-ти лет и отвезли во Владивосток. Там похищенных удерживали в квартире, пока их не освободили полицейские.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие, подозреваемые, назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что несовершеннолетняя потерпевшая является воспитанницей Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействиям должностным лиц этого детского учреждения.

Фото - УМВД по ПК.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]