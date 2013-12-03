Наркотики в карманах брюк пьяного приморца обнаружили полицейские

Транспортные полицейские задержали на станции Дубинский пьяного приморца, у которого при досмотре обнаружили марихуану.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 45-летний гражданин, находящийся на станции Дубинский в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан полицией в рамках операции «Мак—2017».

Гражданин оказался неработающим сельским жителем Михайловского района, ранее судимым за незаконный оборот наркотиков.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла и пакет с 300 гр марихуаны. Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело. Он может получить от трех до десяти лет тюрьмы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]