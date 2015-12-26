Суд подтвердил картельный сговор между администрацией Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент»

Во вторник, 26 сентября, арбитражный суд Приморского края повторно рассмотрел дело в отношении администрации Владивостока, Управления дорог и благоустройства города Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент».

Напомним, что с 2011 года по июль 2015 года Управлением дорог и благоустройства города Владивостока по результатам торгов в сфере дорожной деятельности и благоустройства города было заключено контрактов на сумму свыше 8,95 млрд. рублей, 79,8% от которой (свыше 7,14 млрд. рублей) пришлось на МУПВ «Дороги Владивостока». При этом муниципальное предприятие в большинстве случаев являлось единственным участником и заключало контракты по максимальной цене или с незначительным ее снижением. Победу муниципальному предприятию обеспечивала группа лиц ООО «Востокцемент», аффилированная с главой города Владивостока. Для выполнения предусмотренных муниципальными контрактами работ, МУПВ «Дороги Владивостока» закупало инертные строительные материалы у компании, входящей в группу лиц ООО «Востокцемент».

Приморское УФАС России признало администрацию города Владивостока, Управление дорог и благоустройства города Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент» нарушившими статью 16 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Данное решение было обжаловано в судебном порядке. Суды первой, а затем и второй инстанций признали доводы Приморского УФАС России незаконными.

Настаивая на своей позиции, УФАС обратилось с жалобой в арбитражный суд Дальневосточного округа. 9 марта 2017 года суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, отменив принятые ранее судебные акты.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Приморского УФАС России, 26 сентября 2017 года арбитражный суд Приморского края оставил решение Приморского УФАС России в силе, признав администрацию города Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент» нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]