Во Владивостоке изменился график работы регистрационных подразделений ГИБДД
ГАИ информирует об изменении графика работы отделения №1 (г. Владивосток) МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
С 2 октября 2017 года прием заявлений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств в отделении №1 МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю осуществляется по адресу: г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д.148, 1 этаж, окно № 7:
Приемные часы:
Понедельник с 08.00-12.00 (перерыв 12.00-13.00).
Осмотр транспортных средств:
Понедельник с 13.00-17.00.
Прием заявлений по выдаче разрешений на перевозку опасных грузов в отделении №1 МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю осуществляется по адресу: г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостоку, д.148, 1 этаж, окно № 12:
Приемные часы:
Среда с 08.00-17.00 (перерыв 12.00-13.00).
Осмотр транспортных средств:
Среда с 13.00-17.00.
Также напоминаем, что с 25 сентября изменен режим работы регистрационно-экзаменационных пунктов Госавтоинспекции Приморского края.
С 25 сентября в понедельник, вторник, среду и четверг в городах: Владивосток, Уссурийск и Находка для осуществления регистрационно-экзаменационных действий принимаются только граждане, записавшиеся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). В г.Арсеньев «выделенными днями» являются понедельник, вторник и четверг.
График работы:
Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);
Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);
Среда с 08:00 до 12:00.
Четверг с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);
Прием граждан, записавшихся на единый портал www.gosuslugi.ru повзвонив по телефону, с помощью сотрудника Госавтоинспекции (позвонив в регистрационное подразделение), и «электронной» очереди производиться не будет! Воспользоваться данными услугами граждане смогут в пятницу (с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00). Напомним, в данном случае вы не имеете право на 30% скидку при уплате госпошлины. Скидка в 30% предоставляется только физическим лицам, и только в случае подачи заявления на получение государственной услуги и оплаты государственной пошлины на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Осмотр транспортных средств, производится на смотровой площадке.
В понедельник, вторник, четверг (с 07.45-17.00, перерыв с 12.00-13.00) и среду (с 07.45-12.00) - осмотр транспортных средств только для категории граждан, предварительно записавшихся через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В пятницу с 07.45-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00, – для всех категорий граждан.
Скоро все регистрационно-экзаменационные действия будут производиться посредством единого портала государственных и муниципальных услуг!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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