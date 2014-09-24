XX Дальневосточная выставка «Печатный Двор» открылась во Владивостоке
Книжная выставка-ярмарка «Печатный Двор» начала свою работу в Приморье. Свои книги представили более 50 участников: издательско-полиграфические компании, вузовские издательства, творческие союзы и общественные организации регионов ДФО и стран АТР.
На выставке представлено очень много краеведческих изданий, книг, которые связаны с историей России и Приморья, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
На XX выставку прибыли делегации не только из регионов Дальнего Востока Росcии, но и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Выставка будет работать по 28 сентября в здании научной библиотеки ДВФУ (ул. Алеутская, 65б). Все три дня ее экспозиции открыты для гостей и жителей Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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