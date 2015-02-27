Похищение девушек в Приморье. Комментарий полиции
В Приморье задержаны подозреваемые в похищениях людей. Предположительно, ранее судимые мужчины силой вывезли во Владивосток двух сестер, заперли в квартире, чтобы в дальнейшем заставить их заниматься проституцией. Задержанные дали признательные показания. Сообщается также, что возбуждено уголовное дело, а одна из похищенных — несовершеннолетняя девушка — воспитывалась в Центре содействия семейному устройству детей-сирот в Шкотовском районе.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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