Более 1,3 тысяч человек задействуют в тушении лесных пожаров в Приморье

Подготовку к пожароопасному периоду в Приморье обсудили на селекторном совещании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во вторник, 26 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В ней приняли участие представители департаментов лесного хозяйства, гражданской защиты, земельных и имущественных отношений, МЧС России по Приморскому краю, ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, а также муниципальных образований края.

Для предотвращения лесных пожаров устроено более 370 километров минерализованных полос, проведены контролируемые профилактические выжигания на территории более четырех тысяч гектаров, построены и отремонтированы дороги противопожарного назначения.

Организовано 192 мобильных группы пожаротушения с численностью более 1,3 тысячи человек. В течение всего пожароопасного сезона на территории края в круглосуточном режиме работает Региональная диспетчерская служба, которая мониторит пожароопасную обстановку.

Отмечено, что основными причинами возникновения лесных пожаров остаются неконтролируемые сельскохозяйственные палы, неосторожное обращение с огнем жителей.

Как отметили представители департамента гражданской защиты, среди основных задач муниципалитетов в осенний пожароопасный период 2017 года – приведение противопожарного водоснабжения населенных пунктов в исправное состояние, ревизия тяжёлой и специальной техники и других вспомогательных механических средств, содействие физическим и юридическим лицам в вопросах создания и подготовки добровольных пожарных дружин и команд.

«Особое внимание при этом необходимо уделить населенным пунктам, удаленно расположенным от пожарных частей Приморского края», – отметили они.

Кроме того, все муниципалитеты должны сформировать добровольные дружины для тушения пожаров, провести субботники на территориях по уборке сухой листвы и кустарников.

Также в ближайшее время в крае пройдут масштабные противопожарные учения с привлечением всех ведомств, ответственных за противопожарную безопасность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]