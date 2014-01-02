Новости Общество Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:01
  1

Сразу пятеро детей появились на свет в приморской семье

Четверо сыновей и одна дочка. Из Перинатального центра Владивостока 26 сентября выписали мать с пятью новорожденными. Счастливыми родителями стала семья Меркуловых из Партизанска.

Малыши появились на свет еще два месяца назад, весом не более 2 кг каждый. Поэтому после рождения они находились под наблюдением специалистов. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Выписка состоялась в торжественной обстановке.

Теперь Меркуловы могут претендовать на материнский капитал и улучшение жилищных условий. Сейчас оба родителя работают железнодорожниками и проживают в однокомнатной квартире. Они признаются, что о пополнении семьи сразу на пятерых даже не мечтали.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Вести: Приморье на ВЭФ 2017

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря