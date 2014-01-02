Сразу пятеро детей появились на свет в приморской семье

Четверо сыновей и одна дочка. Из Перинатального центра Владивостока 26 сентября выписали мать с пятью новорожденными. Счастливыми родителями стала семья Меркуловых из Партизанска.

Малыши появились на свет еще два месяца назад, весом не более 2 кг каждый. Поэтому после рождения они находились под наблюдением специалистов. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Выписка состоялась в торжественной обстановке.

Теперь Меркуловы могут претендовать на материнский капитал и улучшение жилищных условий. Сейчас оба родителя работают железнодорожниками и проживают в однокомнатной квартире. Они признаются, что о пополнении семьи сразу на пятерых даже не мечтали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]