Сразу пятеро детей появились на свет в приморской семье
Четверо сыновей и одна дочка. Из Перинатального центра Владивостока 26 сентября выписали мать с пятью новорожденными. Счастливыми родителями стала семья Меркуловых из Партизанска.
Малыши появились на свет еще два месяца назад, весом не более 2 кг каждый. Поэтому после рождения они находились под наблюдением специалистов. Сейчас они чувствуют себя хорошо.
Выписка состоялась в торжественной обстановке.
Теперь Меркуловы могут претендовать на материнский капитал и улучшение жилищных условий. Сейчас оба родителя работают железнодорожниками и проживают в однокомнатной квартире. Они признаются, что о пополнении семьи сразу на пятерых даже не мечтали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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