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В Приморье школьница упала со скалы

В Приморье школьница упала со скалы

Фото: vladivostokrt

Несчастный случай произошел в Находке вечером, 25 сентября. Четверо подростков прогуливались по Приморскому проспекту, одна из девочек не удержала равновесие и сорвалась со скалы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladivostokrt, прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали школьнице первую помощь и доставили ее в состоянии комы в больницу. В медучреждении пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, повреждения лица, грудной клетки и живота. Девочку срочно направили в реанимацию.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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