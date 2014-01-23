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По факту смерти белухи во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «халатность»

По факту смерти белухи во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «халатность»

Фото: fotokto.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по результатам доследственной  проверки по факту смерти особи  белухи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, должностные лица «Приморского океанариума»  ДВО РАН небрежно отнеслись к своим обязанностям  и особь белухи содержалась на Базе исследования морских млекопитающих в ненадлежащих условиях.

Как сообщалось ранее, 23 сентября 2017 года белуха, находясь в вольере,  зацепилась плавником за канат,  не смогла выплыть на поверхность и погибла от удушения, поскольку максимальное время возможного  нахождения под водой данного вида млекопитающего 20 минут. В результате «Приморскому океанариуму»  ДВО РАН причинен крупный  материальный ущерб в размере 1,5 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Расследование уголовного дела продолжается, установливаются лица, проявивших халатное отношение к своим должностным обязанностям. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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