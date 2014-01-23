По факту смерти белухи во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «халатность»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по результатам доследственной проверки по факту смерти особи белухи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, должностные лица «Приморского океанариума» ДВО РАН небрежно отнеслись к своим обязанностям и особь белухи содержалась на Базе исследования морских млекопитающих в ненадлежащих условиях.

Как сообщалось ранее, 23 сентября 2017 года белуха, находясь в вольере, зацепилась плавником за канат, не смогла выплыть на поверхность и погибла от удушения, поскольку максимальное время возможного нахождения под водой данного вида млекопитающего 20 минут. В результате «Приморскому океанариуму» ДВО РАН причинен крупный материальный ущерб в размере 1,5 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Расследование уголовного дела продолжается, установливаются лица, проявивших халатное отношение к своим должностным обязанностям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]