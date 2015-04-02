Апелляция подтвердила расторжение договора с одним из инвесторов игорной зоны «Приморье»
Пятый арбитражный апелляционный суд (Владивосток) оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края о расторжении договора АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК) с одним из инвесторов игорной зоны «Приморье» - ООО «Роял Тайм Приморье» (дочерняя компания казанской «Роял Тайм Групп»).
Согласно материалам суда, соответствующее решение было принято апелляционным судом 14 сентября, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Как сообщалось, 1 июня Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск оператора игорной зоны о расторжении договора с ООО «Роял Тайм Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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