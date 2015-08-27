Жителю Артема, скрывшемуся с места ДТП, вынесен приговор

Городской суд Артема признал 26-летнего местного жителя виновным в грубом нарушении Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, авария произошла в октябре 2016 года в районе улицы Охотничья. Водитель автомашины «Тойота Чайзер» на высокой скорости не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. В результате пассажиры авто 1993 и 1995 года рождения получили различные травмы. Водитель с места происшествия скрылся.

В ходе розыска полицейские установили личность виновника ДТП. 26-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за оставление места ДТП. Суд назначил ему двое суток административного ареста.

В следственном подразделении возбудили уголовное дело по статье «нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как выяснилось, правонарушитель управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Артемовский городской суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления на 2 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]