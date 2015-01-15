Специалисты кировской фабрики «Северина» знают, как выбрать самую лучшую шубу. Видеорепортаж Марии Ежевской
Законотворцы обязали производителей и продавцов чипировать изделия из натурального меха. Мера для контроля качества введена еще год назад. Однако приморцы иногда недовольны обновкой после первой же зимы. Мокрый снег и ветра быстро портят внешний вид изделия. Как выбрать практичную шубу, какой мех согреет в лютую стужу, а какой фасон подойдет автоледи? Все секреты выбора теплой обновки нашим корреспондентам раскрыли меховщики кировской фабрики «Северина».
Весомая покупка — непростой выбор. Найти из сотни шуб разнообразных фасонов, цветов и меха свою, признаются покупатели, непросто. Продавцы меховой компании «Северина» советуют начать поиски с модели. Короткие шубы с рукавами ¾, без объемных воротников подойдут дамам за рулем — практично и безопасно. А вот тем, кто долгое время проводит на улице, без длинной шубы не обойтись. В ветреном Владивостоке актуальны модели с капюшоном. А вот цвет обновки — предпочтение будущей владелицы.
Илья Ушаков, управляющий меховой компании «Северина»: «Современные технологии тонирования очень высокого качества, на свойства меха не влияют. Но позволяют создавать неповторимые образы. Сейчас, кстати, в моде шубы с рисунками, аппликацией, вышивкой. А сделать выбор в нашем магазине «Северина» сейчас очень просто — у нас новое поступление и рассрочка».
Уже не один десяток лет самыми популярными считаются шубы из норки. Но в приморском климате более практичны изделия из бобра — этот мех не боится осадков. А вот самые теплые — из песца и лисицы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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